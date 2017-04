Belga

Nach dem Chemieunfall mit Salpetersäure in Gistel in der Provinz Westflandern konnten die evakuierten Bewohner an diesem Samstag wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Salpetersäure ist inzwischen vollständig aus dem leckenden Tank des betroffenen Düngemittelherstellers gepumpt worden.