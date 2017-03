Innenminister reagiert auf Türkenkrawalle

Belga

Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) geht davon aus, dass die Spannungen zwischen türkischen Bevölkerungsgruppen in unserem Land unvermeidbar seien, weil jeder das Recht habe zu demonstrieren. Theo Francken (N-VA), Staatssekretär für Asyl und Migration, glaubt, die doppelte Staatsbürgerschaft vieler belgischer Türken sei für die gewalttätigen Ausschreitungen am Donnerstag vor der türkischen Botschaft in Brüssel mitverantwortlich.