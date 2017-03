A.Kockartz Zwei Wochen nach ihrem Start hat die Spendenaktion 12-12 gegen die Hungersnot in Afrika und Jemen bereits mehr als 2 Mio. € an Spenden einnehmen können. Diese Aktion, an der auch die großen flämischen TV-Anstalten beteiligt sind, natürlich auch wir von der VRT, kam eher träge in Gang, doch seit den TV-Spots zu den Hungerdramen in verschiedenen afrikanischen Ländern und in Jemen scheinen die Bürger verstanden zu haben, worum es hierbei geht.