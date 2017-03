Bis zur Aufklärung der Vorgänge hatte Flanderns für Tierschutz zuständiger Landesminister Ben Weyts (N-VA) dem Unternehmen die Betriebsgenehmigung unterzogen. Hinzu kommt noch, dass Großabnehmer, wie z.B. die Warenhausketten Delhaize und Colruyt laufende Verträge beendet haben. Und Animal Rights sammelte bereits über 130.000 Unterschriften für eine definitive Schließung des Schlachthofs.

Tierschützer, wie der unabhängige flämische Landesabgeordnete Hermes Sanctorum und die Organisationen GAIA und Animal Rights, sind schockiert über das Ansinnen, den Schlachthof zu vergrößern. Dies, so die Organisationen, würde bedeuten, dass alle 6 Sekunden ein Schwein geschlachtet würde. Damit könnten Tierschutzbedingungen unter gar keinen Umständen garantiert werden.

Tierschutzminister Weyts kündigte unterdessen an, die Zustände in allen Schlachthöfen im belgischen Bundesland Flandern kontrollieren zu lassen. Inzwischen kündigte der Betreiber des Schlachthofs von Tielt an, beim belgischen Staatsrat in Brüssel gegen den vorläufigen Entzug der Betriebsgenehmigung durch Minister Weyts Einspruch zu erheben.