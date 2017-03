Anfang März haben bereits die ersten Arbeiten zum Facelift für den Kleinen Ring begonnen. An der Pointcarélaan wird am ersten Teilstück für einen von der Fahrbahn abgetrennten Radweg gearbeitet. Nach und nach folgen auch die Baugenehmigungen für ähnliche Arbeiten an der Hallepoort, an der Koning Bouwewijnlaan (Foto oben) und am Verkehrsknotenpunkt Madou.

Diese Arbeiten werden mit den anstehenden Renovierungen aller Verkehrstunnel am Kleinen Ring koordiniert, um zum einen die Verkehrsströme fließen zu lassen und zum anderen verschiedene bautechnische Schritte zusammenkommen zu lassen. Damit soll ein zusätzliches Verkehrschaos weitgehend zu verhindern.

Informationen zu den Plänen bietet ab sofort die Webseite www.kleine-ring.brussels. Fotos und Animationen vor und nach den Arbeiten liefert zudem die Webseite der regionalen Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ.