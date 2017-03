Belga

U.Ne Das Unternehmen Eternit ist auch im Berufungsprozess für den Tod einer Frau, die an Brustfellkrebs starb, verurteilt worden. Damit bekräftigt das Berufungsgericht in Brüssel das Urteil in erster Instanz, das der Familie von Françoise Jonckheere Recht gibt. Doch Eternit muss nun viel weniger Schadensersatz bezahlen: 25.000 Euro anstelle von 250.000 Euro. Eternit kann jetzt noch vor den Kassationshof, das höchste ordentliche Gericht Belgiens, ziehen.