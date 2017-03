"Und man kennt den Schuldigen!", führt Vanderveken weiter aus.

"Die Inkubationszeit von Brustfellkrebs beträgt 40 Jahre. Das ist das Problem. Natürlich ist das meistens noch weit hin. Es ist niemals richtig deutlich, wann die Ansteckung genau erfolgt ist. In Flandern ist noch überall Asbest vorhanden. Mein Vater hat eine Zeit lang in Kapelle-op-den-Bos gewohnt. Es kann sein, dass das daher 'kam'. Er hat aber genauso gut im Flagey-Gebäude (in Brüssel, Red.!) gearbeitet. Er war Schauspieler bei der VRT", so Vanderveken. "Dort kann es auch passiert sein. Das Gebäude war ja auch voller Asbest."

Es gebe keine festen Statistiken über Menschen mit diesem Krebs in Belgien, erklärt Vanderveken noch. Man habe Zahlen von Personen, die einen Antrag beim Asbest-Fonds gestellt hätten. Doch diese Zahlen seien natürlich nicht vollständig. "In den Niederlanden haben sie bessere Zahlen und daraus geht hervor, dass doppelt so viele Menschen an Krankheiten sterben, die in Zusammenhang mit Asbest stehen, als im Verkehr. Das ist etwas, was wir total unterschätzen."

"Das Vermächtnis in unserem Erbe ist groß: Ganz Flandern ist voll von Asbest", so Vanderveken. "Man sagt immer, das Ganze ist sicher, solange das Material nicht beschädigt wird, aber inzwischen verwittert das Material und Asbest kommt frei."

Neulich habe man eine Studie von OVAM (flämische Abfallentsorgungsgesellschaft) veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Asbestdächer, zum Beispiel von Schulen oder Überdachungen von Sporteinrichtungen, nicht sicher seien. "Wenn es darauf regnet und sie haben keine Dachrinne, fällt Asbest eigentlich einfach auf den Boden. Und dort sind Kinder."

Dieser Studie wurde übrigens drei Jahre lang keinerlei Beachtung geschenkt. Das zeige, wie schlampig man auch heute noch mit den Altlasten in unserer Umwelt umgehe. Und diese Altlasten seien noch an vielen Stellen zu finden, an denen man sie nicht einmal erwartete, erzählt Vanderveken.

So habe Ministerin Schauvliege ein Asbestzertifikat beim Kauf einer Wohnung eingeführt. "Dieses gib es noch nicht, aber es wird eingeführt und das ist gut."

"Ich habe selbst auch eine Wohnung aus 1973 gekauft und einen Asbestplan erstellen lassen. Und obwohl ich mich schon lange damit befasse, war Asbest an Stellen, an denen ich nichts vermutete, zum Beispiel in den Fensterrahmen."