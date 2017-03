A.Kockartz Die Gemeinde Grimbergen in der Provinz Flämisch-Brabant am Brüsseler Rand erteilt dem auf der Grenze zwischen der Ortschaft und dem Heysel-Messegelände geplanten Bau des neuen Nationalstadions keine Baugenehmigung. In der Begründung sind die eigenen Vorbehalte ebenso enthalten, als auch die Bedenken des Raumordnungsamtes des belgischen Bundeslandes Flandern.