Demnach werden in Brüssel die höchsten Feinstaubkonzentrationen in der Wetstraat im Regierungsviertel und im Stadtteil Vorst (kl. Foto) gemessen, wo u.a. das Audi-Werk seinen Sitz hat und wo die vielbesuchte Konzert- und Veranstaltungshalle Vorst-Nationaal mitten in einem Wohngebiet zu finden ist. Doch auch die Gegend um das flämische Landesparlament am Martelarenplein, des Ortsteils Sint-Jans-Molenbeek und am Sint-Katelijnenplein ist stark schadstoffbelastet.

Deutlich bessere Luft atmen die Brüsseler, die am Warandepark (Foto unten), in der verkehrsberuhigten Anspachlaan, am Park von Koekelberg oder in den grüneren Gegenden des Stadtteils Anderlecht wohnen oder arbeiten. Problematisch sind vor allem Ortsteile mit enger und hoher Bebauung, wo Feinstaub länger in der Luft stehen bleibt, so die Professor Samson. Nach seiner Studie ist die höchste Belastung tatsächlich in der Wetstraat zu finden.