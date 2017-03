Ein weiteres Problem tut sich übrigens jetzt für die betroffenen Patienten auf. Normalerweise müssen (Krebs)Patienten in unserem Land, wenn sie sich für medizinische Forschungen zur Verfügung stellen, für ihre Behandlung nicht selbst aufkommen. Doch nach dem Dr. Van Gool Löwen in Richtung Immunologisch Onkologisches Zentrum Köln (IOZK) in Köln abwanderte, bzw. nach dessen Entlassung in Löwen, sind die Experimente zu Ende und die Patienten müssen ihre Behandlung auf eigene Kosten finanzieren, denn sie sind nicht mehr durch die hiesigen Kassen geschützt, wie die flämische Tageszeitung De Standaard, die den Vorgang an die Öffentlichkeit brachte, dazu schreibt.