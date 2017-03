Nach Angaben der türkischen Botschaft in Brüssel haben sich bis zum Wochenende rund 68.000 der in Belgien schätzungsweise lebenden rund 150.000 Türken in die Wahllisten eintragen lassen. Die insgesamt 5,5 Millionen Türken, die im Ausland leben, sind die ersten, die zu diesem Referendum ihre Stimme abgeben dürfen. In rund 60 Ländern auf der Welt wurden dazu Wahllokale eröffnet.

Präsident Erdogan zählt auf die Stimmen aus der türkischen Diaspora und wohl auch deshalb ermöglicht die Regierung in Ankara eine Teilnahme an diesem Referendum, dass Präsident Erdogan mehr Macht verleihen soll, als z.B. Staatsgründer Kemal Atatürk jemals hatte. Die Türken im Ausland, also auch die hier in Belgien, können bis Sonntag, 9. April ihre Stimme abgeben. In der Türkei selbst findet der Wahlgang eine Woche später, am 16. April statt.