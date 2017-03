AP

A.Kockartz Es sieht danach aus, dass einer Familie aus Aleppo in Syrien wohl definitiv kein Visum für Belgien erteilt wird. Der Vater der in Aleppo wohnenden Familie hatte im vergangenen Jahr bei der belgischen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut Antrag auf ein humanitäres Visum für unser Land gestellt, doch Belgiens Staatssekretär für Asyl und Einwanderung, Theo Francken (N-VA), hatte dies abgelehnt, was zu einer ganzen Reihe an Rechtsstreitigkeiten führte.