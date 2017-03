Die Kommunen schauen also in Richtung Landesbehörden. Das Land könnte Zuschüsse gewähren, um aus den Sporthallen polyvalente Räumlichkeiten zu machen, die mehr bieten, als „nur Sport“, wie Chris Peeters von der Vereinigung der flämischen Städte und Gemeinden (VVSG) am Montagmorgen gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion andeutete:

„Eine Sportinfrastruktur, die sich nur auf eine bestimmte Sportart oder nur auf Sport im Allgemeinen konzentriert, ist meiner Ansicht nach nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen uns nach einem Mehrfachgebrauch umsehen, z.B. nach einer Kombination mit den Infrastrukturen von Schulen, nach Kombinationen mit dem Pflegebereich, dem Kinderauffang und Ähnlichem, um so oft wie möglich Win-Win-Situationen schaffen zu können.“

Große Probleme in den Sport- oder Schwimmhallen sind z.B. Verschleiß, veraltete Sportgeräte, hohe Energiekosten durch veraltete Heizungen oder undicht gewordenen Dächern oder Wänden usw. Schon jetzt seien die Kommunen sehr kreativ in ihrem Umgang mit dieser Situation und er wolle die Last nicht komplett in Richtung Bundesland abschieben, so Peeters, doch oftmals reiche auch eine vernünftige Politik hier nicht mehr aus.