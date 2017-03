U.Ne Belgiens Minister für Entwicklungszusammenarbeit, Alexander De Croo (Open VLD), fordert eine sofortige Einstellung der Ausfuhr belgischer Waffen nach Saudi-Arabien. Wie er in der VRT-Polit-Talkshow "De zevende dag" sagte, führe dieses Land einen "grausamen Krieg" in Jemen. In diesem Land leiden fast sieben Millionen Menschen extreme Not und sind von Hunger bedroht. "Sie können nicht gleichzeitig versuchen, Menschenleben zu retten und dabei Waffen liefern", betonte De Croo an diesem Sonntag.