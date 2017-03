In einer ersten Phase konnten die Ermittler rund 350 Dossiers zu rechtswidrig ausbezahlten Leistungen eröffnen, doch womöglich konnten 1.000 bis 2.000 Personen von Leistungen profitieren, auf die sie kein Anrecht hatten. Durch ein ausgeklügeltes Betrugssystem entstand den Krankenkassen und dem Staatshaushalt ein Loch von rund 4,2 Mio. € pro Jahr.

In einer Erklärung der Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel, die sich in die Ermittlungen eingeschaltet hat, kann es sich im schlimmsten Fall um eine unterschlagene Summe von bis zu 18 Mio. € in dem Fall handeln.

Statistisch gesehen steht die flämische Provinz Limburg belgienweit an der Spitze in Sachen Krankheitstage und Arbeitsausfall durch Krankheit. Dieser Betrugsvorgang könnte als Indiz in der Erklärung für diese Entwicklung dienen. Die Justiz in der Provinz ermittelt seit rund drei Jahren in diese Richtung.