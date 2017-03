Joost Van Liefferinge (Persinfo)

A.Kockartz Bei einer Explosion in einem Wohnhaus im Brüsseler Ortsteil Sint-Agatha-Berchem sind am Samstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Eine davon schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Zunächst wurde von einem Todesopfer ausgegangen, doch dies bestätigte sich glücklicherweise nicht. Ein Sprecher der Brüsseler Feuerwehr sagte nach vorher anderslautenden Berichten, dass es bei der Explosion kein Todesopfer gegeben habe.