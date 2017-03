Francken: “Dem Tweet fehlte Nuance”

Nach einem Gespräch mit der NGO nannte Francken den Tweet undifferenziert, entschuldigen wollte er sich bei „Ärzte ohne Grenzen“ hierfür aber nicht.

Der Staatssekretär hatte vor einigen Tagen gefordert, die Hilfsorganisation solle sich aus dem Mittelmeer zurückziehen. „Was sie tun ist Menschenschmuggel. Hat nichts mit Flüchtlingen zu tun. Illegale Migration“, so der Tweet.

„Ärzte ohne Grenzen“ reagierte mit der Feststellung, Menschenleben retten sei ihre Aufgabe. Darauf reagierte Francken: „Indem sie welche retten, verursachen Sie indirekt nur noch mehr Tote.“

Die Tweets des Staatssekretärs wurden stark kritisiert und das nicht nur auf Twitter. Auch Premier Charles Michel verurteilte die Tweets am Donnerstag während der Fragestunde im Parlament. „Ich lehne diese Tweets ab“, so Michel. „Ich verurteile eine solche Kommunikation. Ich empfehle ihm, es sich in Zukunft erst sieben Mal zu überlegen, bevor er solche Tweets verschickt.“