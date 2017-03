Antwerpen: Bestätigt sich der Terrorverdacht?

Passanten mussten am Donnerstagmittag zur Seite springen. Sofort wurde an die Attentate von Nizza, Berlin, oder gerade am Tag zuvor in London gedacht. Die Sicherheitskräfte reagierten schnell, Schlimmeres konnte verhindert werden.

Der Wagen wurde wenig später am Scheldufer entdeckt. An Bord befand sich der Fahrer. Er war völlig betrunken eingenickt und nicht mehr ansprechbar. Er konnte erst am Freitagvormittag zum ersten Mal vernommen werden. Im Kofferraum wurden Waffen sichergestellt, vor allem Stichwaffen und auch eine Riot-Gun. Das schien den Terrorverdacht nur noch zu untermauern. Allerdings war die Riotgun nicht zusammengebaut und deshalb nicht sofort einsetzbar. Es wurde auch keine Munition gefunden.

Eine erste Überprüfung ergab, dass der Franzose in seinem Heimatland nicht als radikalisiert eingestuft ist, wohl aber als Drogendealer und Gewalttäter. Ob er wirklich nach Antwerpen kam, um Menschen wahllos zu töten, ist noch unklar. Der Verdächtige habe bei seiner Fahrt durch die Einkaufsstraße keine Lenkbewegung in Richtung Passanten gemacht, heißt es.

Die Antwerpener Justiz entschied, dass der Mann wegen des Verdachts des versuchten terroristischen Mordes und des Verstoßes gegen die Waffengesetzgebung in Haft bleibt. Die belgische Bundesstaatsanwaltschaft stellt aber fest, es sei noch offen, ob der Mann wirklich einen Terroranschlag geplant hatte. Um dies sicherzustellen, sind weitere Ermittlungen notwendig. Überprüft wird, was er während der vergangenen Tage in Frankreich und Belgien getan hat.