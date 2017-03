AP

A.Kockartz Nach dem Bekanntwerden von schwerer Tierquälerei im größten Schlachthof Belgiens in Tielt in der Provinz Westflandern nach mit versteckter Kamera aufgenommenen Bildern durch die Tierschutzorganisation Animal Rights, kündigte das betroffene Unternehmen eine interne Untersuchung an. Flanderns für Tierschutz zuständiger Landesminister Ben Weyts (N-VA) hat dem Unternehmen inzwischen sogar die Betriebserlaubnis entzogen.