Justizminister Geens (kl. Foto) sagte am Mittwochabend in der VRT-Magazinsendung „Terzake“ (Zur Sache), dass er gerade am Jahrestag der Anschläge auf Brüssel auf eine solche Polarisierung verzichten wolle. Doch er reagierte trotzdem: „Ich bin dagegen. Das habe ich im vergangenen Sommer auch schon sehr deutlich gesagt. In Frankreich haben wir seit zwei Jahren den Ausnahmezustand. Zwei Jahre! Hat man damit auch nur einen Anschlag verhindern können?“

Für De Wevers Forderung, während eines Ausnahmezustands auch auf die freie Meinungsäußerung zu verzichten, hat der Justizminister überhaupt kein Verständnis: „Wir haben per Gesetz vom 3. August, mit Konsens der Regierung und mit Applaus auf allen Rängen, das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt, wenn dabei zum Terror aufgerufen wird.“

Dies müsse reichen, so der flämische Christdemokrat Geens. Von einem polarisierenden Streit mit Worten und Konzepten halte er nicht, so Geens, zumal nicht an einem Tag, wie diesem: „Ich halte mehr von Taten, die auf Regierungsebene im Konsens besprochen werden.“