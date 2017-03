In dem angepassten Sicherheitsplan für parlamentarische und regierungsabhängige Gebäude in Belgien sind u.a. mehr Überwachungskameras, Metalldetektoren, Gepäckscanner, kugelsichere Westen für Polizisten und Sicherheitspersonal sowie die Begleitung von Besuchern vorgesehen, doch wo was genau angepasst wurde, bleibe Sache der Behörden, hieß es dazu.

Siegfried Bracke (N-VA), der Vorsitzende der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament, sagte dazu gegenüber der flämischen Tageszeitung De Morgen: „Wir befinden uns in Terrorwarnstufe 3 und dann gelten weitere besondere Sicherheitsmaßnahmen, doch dazu teilen wir nichts mit.“ Seit den Anschlägen auf den Nationalflughafen und auf eine U-Bahnstation in Brüssel vor genau einem Jahr wurden die Sicherheitsvorkehrungen vor allen entsprechenden Gebäuden in Belgien erhöht, auch vor den Landes- und Regionalparlamenten.

Beim Krisenzentrum des belgischen Innenministeriums heißt es, dass der Vorfall in London nicht dazu führe, die bisher geltenden Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen. Die derzeit gehandhabten Maßnahmen bleiben demnach so, wie sie sind. Allerdings sei das Sicherheitspersonal zu „erhöhter Wachsamkeit“ aufgerufen, wenn auch weder personell, noch ausrüstungsmäßig aufgestockt wurde.

Noch warten die Behörden auf eine Analyse von Seiten des staatlichen belgischen Koordinationsorgans für Bedrohungsanalyse (OCAD) zu den Vorgängen in London. Erst dann werde deutlich, ob weitere Anpassungen folgen. Die Amtswohnung von Premier Michel in Brüssel wird übrigens seit den Anschlägen vor einem Jahr besser geschützt und zwar mit Betonblöcken um das Gebäude herum und mit Fenstern aus Panzerglas. Er selbst und seine Familie werden seit dem ohnehin permanent von Personenschützern begleitet und bewacht.