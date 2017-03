„Belgien steht an der Seite Großbritanniens im Kampf gegen den Terror“, sagte Premier Michel in einer Mitteilung nach dem Anschlag in unmittelbarer Umgebung von Westminster Abbey in London. Schon kurz nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag reagierte Michel via Twitter: „Unsere Gedanken sind bei denen, die trauern und bei all denen, die in London betroffen sind.“

Auch Vizepremier Kris Peeters (CD&V) und Außenminister Didier Reynders (MR) äußerten via Twitter ihre Abscheu nach dem Attentat von London und kondolierten den Angehörigen der Opfer. Auch sie sprachen den Helfern, die als erste vor Ort waren, Mut und Dankbarkeit zu.