A.Kockartz Bei der Gedenkveranstaltung an der Kleine Wetstraat zwischen dem Schummanplatz und der Metrostation Maalbeek wurde am Mittwochmorgen ein Kunstwerk des Bildhauers Jean-Henri Compère (Foto unten) zur Erinnerung an die Opfer der Anschläge vom 22. März 2016 enthüllt. Im Rahmen dieser Feierstunde ergriff auch König Philippe (Foto) das Wort.