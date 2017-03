Belga

A.Kockartz/Belga Belgiens Premierminister Charles Michel (MR - Foto) will in der kommenden Legislaturperiode die Zahl der politischen Mandate auf allen Ebenen zurückschrauben. Dies soll sowohl Städte, Gemeinden und Provinzen betreffen, als auch Bund, Länder und Regionen. Für ein Land mit 11 Mio. Einwohnern sei die Zahl der Mandatsträger einfach zu hoch, so der liberale Regierungschef.