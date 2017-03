Einer der Hauptgründe für die Probleme, die einen solchen Anschlag nicht verhindern konnten, ist nach den Erkenntnissen des Ausschusses eine Unterfinanzierung der Nachrichten-, Geheim-, Sicherheits- und Polizeidienste, einhergehend mit einem Personalmangen in allen Bereichen, so Dewael, „doch jetzt zu sagen, wir werden alle Probleme lösen, wenn wir Geld investieren, ist auch nicht richtig.“

Die Staatssicherheit kämpft vielleicht noch immer mit einem Mangel am Mitteln und Mitarbeitern und vor den Anschlägen gab es Vorgänge, die die Sicherheitsdienste einfach nicht wussten und wohl auch nicht wissen konnten. Jetzt räche sich das Fehlen einer Sicherheitskultur in Belgien. Wer das nicht merke, der sei sehenden Auges blind, so Ausschusspräsident Dewael.

Der Terrorausschuss schlussfolgert aus der Nachbetrachtung der Vorgänge, dass die Polizei-, Ermittlungs- und Sicherheitsdienste in Zukunft auf allen Ebenen enger zusammenarbeiten müssen, um Anschläge vermeiden zu können. Auch diese Kultur der Zusammenarbeit, die seit der Polizeireform nach der Dutroux-Affäre vereinbart wurde, sein wieder in den Hintergrund gerückt. Der Impuls dazu müsse von der Bundesregierung kommen, denn die Sicherheit sei voller komplexer Fragen und Strukturen, so Dewael weiter.