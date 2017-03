Bürger eines EU-Mitgliedslandes, die in ein anderes EU-Land umziehen, müssen für ihren eigenen Lebensunterhalt selbst aufkommen können. Das bedeutet in Belgien konkret, dass ein Bürger aus dem europäischen (EU)Ausland nur während drei Monaten Recht auf Sozialhilfe hat, wie Belgiens Staatssekretär für Asyl und Einwanderung im VRT-Frühstücksradio erklärte:

„Seit einigen Jahren werden die Daten, die sowohl das Ausländeramt, als auch die Sozialhilfe betreffen, gescreent. Das bedeutet, dass wir Personen, die länger als drei Monate auf Sozialhilfe leben, während sie weniger als drei Jahre in unserem Land sind, die Aufenthaltsgenehmigung entziehen.“

Laut Francken sind von dieser Maßnahme in erster Linie Süd-und Osteuropäer betroffen, die seiner Ansicht nach hierher ziehen, um bei den öffentlichen Sozialhilfezentren anzuklopfen. Dies sei vor allem ein Problem in größeren Städten wie Gent. Doch nach drei Monaten fliegen sie wieder auf, so Francken, „und so können wir sie wieder in ihr eigenes Land ausweisen.“