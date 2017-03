Das Projekt „Oosterweel“-Verbindung ist in vier Bereiche aufgeteilt. Dazu gehören eine vollständige Überdachung des Antwerpener Rings zugunsten der Anwohner. Dies wird rund 1,25 Mia. € kosten, von denen die Stadt und der Hafen von Antwerpen 250 Mio. € tragen. Weiter wird der Verkehr über die „Oosterweel“ genannte Verbindung zwischen dem Antwerpener Ring und der Innenstadt geführt.

Der Durchgangsverkehr wird danach nicht mehr durch Antwerpen selbst führen, sondern über eine „Hafentracé“ genannte Umfahrung über die auszubauende A102 und den Liefkenshoek-Tunnel unter der Schelde hindurch.

Vierter Punkt ist ein Bereich, um den sich die flämische Landesregierung kümmern muss. Es soll zu einer sogenannten „modal shift“ kommen. Konkret bedeutet dies, dass man die Hälfte aller über den Ring fahrenden Autos schlicht und einfach weg haben will. Doch um Autofahrten in und um Antwerpen zu verringern, müssen alternative Verkehrsangebote kommen, z.B. bessere Anbindungen der betroffenen Gegenden an den öffentlichen Nahverkehr und die weitere Förderung des Fahrradfahrens mit entsprechender Infrastruktur, wie vernünftige Radwege sowohl am Stadtrand, als auch in der Innenstadt.