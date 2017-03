Bisher ist Uber in Belgien mit seinen Dienstleistungen nur in Brüssel und am Nationalflughafen Flughafen in Zaventem aktiv. 2015 hatte ein Handelsgericht in der belgischen Hauptstadt die App UberPOP, über die Privatleute Fahrten mit ihren eigenen Autos anbieten konnten, verboten. Doch inzwischen wartet der Anbieter mit neuen Angeboten in Brüssel auf: UberX und UberBlack. Bei diesen Systemen müssen die Fahrer offiziell angemeldet sein und über einen Gewerbeschein verfügen.

Schätzungen zufolge sind im Großraum Brüssel bis zu 500 Fahrzeuge unterwegs, die mit Uber-Systemen Fahrten anbieten. Die traditionellen Taxifahrer in der Hauptstadt sehen das gar nicht gern und sprechen von unlauterer Konkurrenz. Zu Handgreiflichkeiten und Prügeleien ist es vereinzelt schon gekommen…