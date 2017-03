Der neue Transportplan, der mit dem allgemeinen Fahrplanwechsel im Dezember 2017 in Kraft tritt, sieht 5 % mehr Reisezüge, eine Verbesserung der Vorstadtnetze (sprich der belgischen S-Bahnen) in den Ballungsräumen, mehr Zugverbindungen an Feiertagen und Wochenenden und auch schnellere Züge vor.

So soll die Fahrzeit der Züge auf den 100 wichtigsten Linien um 3 % kürzer werden. Auf langen Strecken kann das eine Fahrzeitverkürzung um bis zu 10 Minuten bringen, so Bahnchefin Dutordoir. Sie selbst kündigte an, ihre eigene Vision für die Zukunft der NMBS/SNCB Ende Mai oder Anfang Juni dem parlamentarischen Verkehrsausschuss vorzulegen.