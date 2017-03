Belga

A.Kockartz Bei Agfa-Gevaert in Mortsel bei Antwerpen sind am späten Montagvormittag Stickstoffoxyde freigekommen. Dabei soll es sich nach Aussagen des Unternehmens und der Feuerwehr nicht im giftige Stoffe handeln. Dennoch wurde den Anwohnern dazu geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie es zu dem Vorfall kam, war am Montagmittag noch ungeklärt.