Belga

A.Kockartz Nach Ansicht der flämischen Grünen (Groen) werden in Flandern immer noch schützenswerte Wälder gerodet. Über 12.000 Hektar wertvolle Wälder liegen in Wohn- oder Industriegebieten in Flandern. Nach Ansicht der Grünen zieht sich die von der flämischen Landesregierung zugesagte Umwandlung dieser Waldgebiete in Schutzgebiete zu lange hin und währenddessen werde fleißig abgeholzt.