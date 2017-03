Belga

U.Ne Am 22. März, genau ein Jahr nach den Anschlägen von Brüssel, wird in der Nähe des Schumanplatzes ein Denkmal für die Opfer enthüllt. Das Werk des Brüsseler Künstlers Jean-Henri Compère, ist an diesem Sonntag in einer Werkstatt in Saint-Cécile, in der Provinz Luxemburg, vorgestellt worden.