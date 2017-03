"Unser Aufruf auf Facebook löste eine Flut von Reaktionen aus. Dabei zeigten sich viele Menschen ernsthaft besorgt, erstaunt und solidarisch mit uns wegen der Tragödie, in der wir uns - und viele andere sich - befinden. Wir danken ihnen dafür. Dass eine Gesetzesänderung nötig wird, darüber sind wir uns alle einig. Es geht nicht, dass Menschen einfach so in die Wohnung eines anderen auf der Grundlage des Wohnrechts einziehen und dabei das gleiche Wohnrecht des anderen stehlen."

Weiter heißt es: "Das schrieb 2013 übrigens auch schon Bürgermeister Termont in einem Meinungsbeitrag. Leider ist in den vier Jahren nichts passiert, um diese so genannte Lücke im Gesetz zu schließen. Ein zwei Monate lang leer stehendes Haus kann zudem kaum als legitimer Grund vorgebracht werden, um selbiges zu besetzen."

Gleichzeitig distanziert sich die Frau in ihrem neuen Facebook-Bericht von jeglichen Hassbotschaften, Rassismus und Diskriminierung, die nach ihrem "Hilferuf im Netz" als Reaktionen darauf gepostet wurden. Sie nennt gar einige Beispiele von Reaktionen, bei denen zu gewaltsamem Handeln gegen die Roma-Familie aufgerufen wird. Man solle das Recht selbst in die Hand nehmen, heißt es dort zu Beispiel.

Keine dieser Posts sei eine Lösung, schreibt S.B. aus Gent. "Wir bitten die Polizei von Gent deshalb, der Roma-Familie, die sich derzeit in unserem Haus aufhält, falls nötig, Polizeischutz anzubieten." Die Frau führt an, dass hunderte Aufrufe zu Hass und Aktionen gegen die Roma über Facebook eingegangen seien.

Solche Reaktionen führten unweigerlich zu einem weiteren Rechtsruck, zur Polarisierung, zu Populismus und Hass, heißt es noch. Das bedauere das Pärchen, dessen Haus, derzeit besetzt ist, sehr. "Wir wollen unter keinen Umständen dazu beitragen, auch nicht über unseren Aufruf. Leider scheint das nun doch der Fall zu sein und das ist etwas, über das man sich zu Recht Sorgen machen sollte. Oder etwa nicht?"

Inzwischen hat der liberale Parlamentarier Egbert Lachaert reagiert und betont, dass ein entsprechender Gesetzesentwurf zum besseren Schutz gegen Hausbesetzer vorliege, über den man sich im Parlament einig sei. Belgiens Justizminister Koen Geens hat daraufhin wissen lassen, dass er die Durchführbarkeit des Vorschlages untersuchen werde.