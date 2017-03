Dass bisher nur ein Bruchteil der Opfer der Anschläge von den Versicherungen vergütet wurde, hält Bundesgesundheitsministerin De Block (kl. Foto) für unerträglich: „Es ist doch an den Versicherungen, die Dossiers der Opfer zu behandeln und diese Leute auszubezahlen. Betroffene erzählen uns, dass Dokumente verloren gegangen seien und dass sie sehr lange darauf warten müssen, angehört zu werden. Ich bitte die Versicherungen darum, einen Zahl zuzulegen, denn sonst werden diese Leute ein zweites Mal Opfer.“

Assuralia, der Dachverband des belgischen Versicherungswesens, reagierte umgehend auf die Vorwürfe der Ministerin. Die Versicherungen geben an, dass den Angehörigen der bei den Anschlägen ums Leben gekommenen Anschlagsopfer sehr wohl schnell Entschädigungen ausbezahlt worden seien.

"Verantwortung übernommen"

Bei den Überlebenden, sprich den Verletzten, müsse oft abgewartet werden, wie die tatsächlichen Folgen für die Betroffenen aussehen, sagte Wouthier Robyns vom Versicherungsverband Assuralia gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion:

„Ich glaube, dass die Versicherer ihre Verantwortung übernommen haben. Wir haben versucht, von Anfang an wissen zu lassen, welche Versicherungen verpflichtet Terrorfolgen aufzunehmen, Versicherungen, auf die die Menschen also zählen können. Wir haben auch mit dem Krisenzentrum des Innenministeriums zusammengearbeitet, um diese Informationen weiterleiten zu können. Die meisten Opfer haben auch Zugang zu einer Rechtsbeistands-Versicherung, die ihnen in allen Vorgängen gegenüber Dritten zur Seite stehen, also auch gegenüber anderen Versicherungen.“