Belga

A.Kockartz/Belga Die Brüsseler Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag Meldungen, nach denen sie auf Basis der Panama Papers Ermittlungen gegen Personen eingeleitet hat, die belgischen Bankenkunden ermöglichten, Geld am Fiskus vorbei in Steuerparadiesen anzulegen oder auf dortigen Konten zu bunkern. Gegen wen die Staatsanwaltschaft genau ermittelt, wollte sie nicht angeben.