Am Donnerstagmorgen hat ein Zug zwischen Lüttich und Ans seine drei letzten Waggons und eine zweite Lokomotive verloren. In diesen Waggons saßen Fahrgäste. Doch der Zwischenfall verlief in Einklang mit allen entsprechenden technischen Sicherheitsvorkehrungen. Der Zug bestand aus acht Waggons, von denen sich die beiden letzten Wagen losgerissen hatten.

Reißt die Kupplung zwischen zwei Eisenbahnfahrzeugen, entsteht ein Druckverlust, der in sekunden-schnelle zu einer sogenannten „Zwangsbremsung“ führt, bei der beide voneinander getrennten Zugteile automatisch stehen bleiben. Dies erfolgte bei dem Vorfall bei Lüttich.

Dabei wurde übrigens niemand verletzt, doch durch den Stillstand des Zuges entstanden Verspätungen, die am Ende der morgendlichen Stoßzeit noch für Probleme sorgten. Im Laufe des Vormittags normalisierte sich die Lage auf dem Schienennetz zwischen Lüttich und Brüssel aber wieder, doch die Insassen mussten noch länger ausharren, bevor sie den Zug verlassen konnten.