Die Massenkarambolage ereignete sich gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen kurz hinter der Ausfahrt Lichtervelde in Richtung Kortrijk. Der Verkehr konnte zwar an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, doch es bildete sich ein Stau mit zähfließendem Verkehr und bis zu einer Stunde Verspätung.

Gegen 9 Uhr 30 gab die Polizei den Verkehr wieder frei, nach dem alle Unfallautos geborgen waren. Neben einigen leicht verletzten Autofahrern wurde nur Blechschaden registriert.

Fast gleichzeitig ereigneten sich auf der gleichen Autobahn zwei weitere Unfälle. In Izegem krachten in Richtung Brügge drei Fahrzeuge ineinander. Hier gab es lediglich Blechschäden. Und in Wevelgem in Richtung Kortrijk stießen vier Autos zusammen. Auch hier gab es nur leicht Verletzte und verbeulte Autos.

Diese beiden Unfälle sorgten ebenfalls für zähfließenden Verkehr und Staus mit einer halben Stunde Wartezeit. Das flämische Verkehrszentrum riet den Autofahrern die E 403 an diesem Donnerstagmorgen zu meiden und empfahl Umwege über die E 40 und die E 17.