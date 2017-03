Reporters

A.Kockartz Die Katholische Universität im Löwen in Flämisch-Brabant (KULeuven) hat eine Meldestelle eingerichtet, an der sowohl Schüler, als auch das Universitätspersonal Beschwerden über sexuelle Belästigung und sogar schon den Versuch einer sexuelle Einschüchterung loswerden können. Ausgebildete Vertrauenspersonen beugen sich über die gemeldeten Fälle an sich und beschäftigen sich auch mit den angegriffenen Personen.