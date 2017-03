ESA

A.Kockartz Am 3. April 2017 wird die autofreie Zone in der Innenstadt von Gent deutlich ausgeweitet. Um auch weitgehend auf mit Diesel angetriebene Busse verzichten zu können, setzt die Stadt ab diesem Tag drei Elektrobusse ein, die für die Fahrgäste kostenfrei die Innenstadt durchkreuzen. Andere motorisierte Verkehrsteilnehmer werden es in Gent in Zukunft schwer haben.