N-VA gegen türkische Wahlkampfautritte

Die N-VA ist die größte Partei im belgischen und im flämischen Parlament und eine der Regierungsparteien. Peter De Roover (Foto), der N-VA- Fraktionsvorsitzende in der Kammer des belgischen Parlament, hat sich in einem Interview mit der VRT-Nachrichtenredaktion der Forderung des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern angeschlossen, türkische Wahlkampfauftritte in der ganzen EU zu verbieten.

Türkische Regierungsvertreter planen, vor der Volksabstimmung am 16. April für eine Verfassungsreform in ihrem Land in mehreren EU-Staaten zu werben. Die zur Entscheidung stehende Einführung eines Präsidialsystems würde Staatspräsident Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen. Kritiker befürchten, dass die Einführung eines Präsidialsystems den Rechtsstaat in der Türkei noch weiter schwächen, die Gewaltenteilung einschränken und den Werten der Europäischen Union widersprechen würde.