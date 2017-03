Kasachgate: Alt-Premier Leterme sagt aus

Chodiev ist mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar der zweitreichste Mann Belgiens. Allerdings ist er nur auf dem Papier Belgier, leben tut er nämlich in London und seinen offiziellen Wohnsitz hat er in der Schweiz. Sein Vermögen erwirtschaftete der 63-jährige Vater von drei Kindern mit dem weltweiten Handeln in Mineralien, Öl und Gas und mit Bankgeschäften. In den 90-ziger Jahren profitierte er von der Privatisierung der Wirtschaft in seinem korrupten Nachbarland Kasachstan.

Mitte der neunziger Jahr zog Chodiev in die Brüsseler Vorstadt Waterloo, wo er 1997 die belgische Staatsbürgerschaft erhielt. Das verdankte er seinem Nachbarn Serge Kubla, dem damaligen liberalen Bürgermeister der Stadt. Das Chodiev die belgische Staatsbürgerschaft erhielt war von Anfang an umstritten, weil er keine der drei belgischen Landessprachen (Niederländisch, Französisch, Deutsch) beherrschte. Außerdem verdächtigten die Nachrichtendienste den Mann, Kontakte zum organisierten Verbrechen und der Maffia zu unterhalten.

Schon seit den 90-ziger Jahren wurden Chodiev und seine Geschäftspartnern auch hierzulande der Geldwäsche und der Korruption verdächtigt. Wegen des besagten Gesetzes, wurde dem Milliardär aber nie der Prozess gemacht. Es blieb bei einer außergerichtlichen Einigung.

Inzwischen untersucht der parlamentarische Kasachgate-Untersuchungsausschuss, ob es bei der Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes zu Unregelmäßigkeiten und Zahlung von Bestechungsgeldern an hochrangige französischsprachige liberale Politiker gekommen ist.