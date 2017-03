Unter anderem glichen sie neue Datensätze der überprüften Vereine mit bereits bekanntem Erkenntnissen ab. Dabei stellten sie bei 144 Vereinigungen fragwürdige Links zu verdächtigen Kreisen fest. In 74 Fällen konnten Polizei und Staatsanwaltschaft sogar direkte Verbindungen zu radikalen oder terroristischen Kreisen aufdecken.

In einigen anderen Fällen fanden sie Hinweise auf Waffen- und Drogenschmuggel und Indizien zu weiteren kriminellen und gesetzeswidrigen Banden oder Machenschaften.

Belgiens Innenminister Jan Jambon (N-VA) will zum derzeitigen Stand der Dinge noch keine Schlüsse ziehen, doch, so der Minister, wisse man jetzt, dass Terrornetzwerke oder radikal-islamische Kreise zur Vorbereitung ihrer Straftaten oder zur Rekrutierung von Mitgliedern sehr gerne das System der Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsichten (vzw. in Niederländisch, VoG. in Deutsch oder A.S.B.L. in Französisch) nutzen.

Nicht selten sind diese Vereine als Vereinigungen für Jugendarbeit oder als Sportclubs gemeldet und profitieren sogar von Zuschüssen der Region Brüssel-Hauptstadt.