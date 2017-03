Belga

A.Kockartz Die Terrorwarnstufe in Belgien bleibt auch nach dem verdächtigen Video am Antwerpener Zentralbahnhof unverändert auf Niveau 3 einer vierstufigen Skala. Dies beschloss das staatliche belgische Koordinationsorgan für Bedrohungsanalyse (OCAD) nach einer Analyse des am Freitag aufgetauchten Videos. Eine ursprünglich angenommene Nähe zur Terrorgruppe IS konnte demnach ausgeschlossen werden.