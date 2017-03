Der deutsche Volkswagen-Konzern baute eine als „Schummel-Software“ bekannt gewordene Anlage in die Fahrzeuge seiner Marken ein, die den Schadstoffausstoß bestimmter Motoren manipulieren konnte. In Wirklichkeit lag der effektive Schadstoffausstoß teilweise viermal so, wie angegeben, bzw. wie die Norm in der Europäischen Union zulässt. Und auf der Straße liegen die Ausstoßwerte der Erfahrung nach noch höher, als in den Testlabors, in denen die Motoren getestet wurden.