Belga

A.Kockartz/Belga Wie das Finanzamt in Brüssel jetzt mitteilte, hat eine Streife der Zollbehörden aus Ostende Ende der vergangenen Woche in der Nähe von Middelkerke an der belgischen Küste drei verdächtige Lastwagen angehalten, die in Richtung Frankreich unterwegs waren. Jeder der drei LKW war bis unter dem Dach mit Bier verschiedenster hiesiger Marken und Brauereien beladen.