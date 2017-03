Belga

A.Kockartz Die Polizei von Brüssel hat am späten Donnerstagnachmittag ein verdächtiges Fahrzeug, das mit 2 Gasflaschen beladen war, an der Hallepoort (Foto) in Brüssel auf Höhe der Waterloolaan abgefangen. Die Gegend um den Einsatzort wurde abgeriegelt und der Kampfmittel-Räumdienst der Armee, Dovo, untersuchte den Wagen.