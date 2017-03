Außenminister Didier Reynders (kl. Foto) traf am Mittwoch in Tunis mit seinem tunesischen Amtskollegen Khemaies Jhinaoui zusammen. Dabei ging es unter anderem um die Reisewarnung der belgischen Regierung und um die Themen Terrorismus und Sicherheit in dieser ehemaligen touristischen Hochburg, in der 2012 der sogenannte "Arabische Frühling" begann.

2015 war ein schweres Jahr für den tunesischen Tourismus, denn das Land wurde von mehreren Anschlägen getroffen, unter anderem auf das weltberühmte Bardo-Museum von Tunis und auf den bei Europäern beliebten Badeort Sousse. Zu den Anschlägen hatte sich damals die islamistische Terrorgruppe IS bekannt.