„Die Organisationen sind in erster Linie mit Familienplanung, Aufklärung und mit der Sorge beschäftigt, dass Mädchen in aller Welt zur Schule gehen können. Der Impact davon ist enorm. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren enorme Fortschritte verbucht und es gingen noch nie so viele Mädchen weltweit zur Schule, wie heute.“

„Diese Mädchen werden stärker und können ihre eigenen Entscheidungen treffen und selbst ihre Zukunft planen. Ja, die Entscheidung der Trump-Administration hat das Risiko zur Folge, dass wieder Millionen von Mädchen zurück in die Dunkelheit gedrängt werden.“, so De Croo weiter.

Bei den diversen Reden und Ansprachen sowie bei den Anhörungen von Zeuginnen und ihren Geschichten wurden einige akute Probleme einmal mehr deutlich, wie z.B. die hohe Sterberate bei Frauen in Pakistan, die völlige Unwissenheit über Sexualität und Familienplanung in Mali und die hohe Zahl an Schwangerschaften bei minderjährigen Mädchen in Kolumbien.