A.Kockartz Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Meldungen zu spurlos verschwundenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchern sprunghaft angestiegen. In ganz Europa seien 2016 rund 10.000 jugendliche Asylsucher verschwunden, so Europol. Die Dunkelziffer soll aber bedeutend höher liegen. In Belgien verdreifachte sich die Zahl der abgetauchten minderjährigen Asylsucher.