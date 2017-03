Zu den Fahrzeugen mit eher abgasreichen Antrieben gehören wohl auch die Oldtimer, die durch die Regelung der Umweltzone dem Antwerpener Stadtzentrum ab jetzt fernbleiben müssen. Der flämische Oldtimer-Verband will sich jetzt sowohl bei der Stadt Antwerpen, als auch bei der Landesregierung darüber beschweren.

Ihrer Ansicht nach ist der negative Einfluss von Oldtimern auf die Umwelt verschwindend gering, da nur etwa 1 % aller gemeldeten Fahrzeuge in ganz Belgien unter diese Kategorie fallen. Der Verband wünscht deshalb eine Ausnahmeregelung für offiziell als Oldtimer gemeldete Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind.

Am kommenden Wochenende findet in den Antwerpener Messehallen das nächste Oldtimertreffen im Rahmen des „Antwerp Classic Salon 2017“ statt. Dieses Thema wird am Rande der 40. Ausgabe dieser Messe für klassische Fahrzeuge mit Sicherheit heiß diskutiert. Zur Eröffnung angemeldete Politiker müssen sich diesen Fragen vor Ort wohl stellen.